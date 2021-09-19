Политика

В Казбековском районе для избирателей организована концертная программа

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Сегодня, 19 сентября, в заключительный день голосования, на избирательном участке №0547 работники сельского дома культуры селения Гуни организовали концертную программу для избирателей.

Так, работники ДК и учащиеся филиала школы искусств танцами и народными песнями порадовали избирателей и членов комиссии на участке №0547.

Члены избирательной комиссии избирательного участка №0547 выразили огромную благодарность Бисират Адуевой и Умисат Султанбековой за организацию праздника и доставленные приятные эмоции как избирателям, так и членам комиссии.

Отмечено также, что все ИУ Казбековского района начали свою работу с 8:00 и работают в штатном режиме. На всех участках ведется видеонаблюдение и соблюдаются санитарно-эпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора.

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