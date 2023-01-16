В Казбековском районе Дагестана будут созданы благоприятные условия для развития туризма

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что, помимо прибрежных районов и исторических достопримечательностей, туристов в республике привлекают и горные районы, в связи с чем необходимо совершенствовать территориальное планирование, развивать здесь строительную отрасль и энергетический комплекс, создавая привлекательные условия для потенциальных инвесторов.

Одно из предложений — строительство круглогодичного санаторно-курортного комплекса в поселке Дубки. Проект предполагает создание не менее 100 постоянных и более 250 сезонных рабочих мест и включает: оборудование смотровой площадки в поселке Дубки с местами отдыха, спортивными и концертными площадками и другими развлекательными объектами; строительство комплекса «Альпийская деревня» со SPA-услугами.

Предложение предполагает эксплуатацию водной акватории Сулакского каньона в соответствии со всеми требованиями законодательства, соблюдением природоохранных и экологических норм.