В Казани прошел круглый стол о роли спорта в укреплении межкультурного сотрудничества

В Казани прошёл круглый стол «Физическая культура и спорт как инструмент укрепления межкультурного и межрелигиозного сотрудничества». Круглый стол организовала комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ.

Обсуждали вопросы взаимодействия религиозных организаций с органами исполнительной власти при реализации проектов, направленных на вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Отдельно обсуждали необходимость духовно-нравственного воспитания занимающихся на основе традиционных ценностей народов РФ.

Представители президиума и участники круглого стола, отметили высокую значимость «Книги добрых дел» в развитии межнациональных и межконфессиональных отношений и взаимодействий молодежи страны в рамках волонтерской деятельности и целесообразность масштабирования представленного проекта в регионы России.

По итогам круглого стола подписали резолюцию с рекомендациями Общественной палаты РФ Правительству РФ, федеральным органам власти принять меры по упорядочиванию мер поддержки деятельности религиозных организаций в части физической культуры, спорта и популяризации здорового образа жизни, в число которых вошло и предложение рассмотреть возможность реализации проекта «Книга добрых дел» и сопутствующих ему мероприятий, в рамках государственных программ реализации молодежной политики в РФ.