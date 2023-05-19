В Казани продолжается международный форум

Сегодня, во второй день работы форума, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гусейн Гусейнов прошел обучение по новым возможностям исламского финансирования на специальном курсе Сбера.

На курсе также изучали специфику банковской деятельности, исламского коммерческого права, бухгалтерского учета, корпоративного управления и много иной полезной информации.

По завершении курса Гусейну Гусейнову выдали сертификат СберУниверситета и AAOIFI о подтверждении изучения основ исламской финансовой деятельности.

Как отметил руководитель АПИ республики, полученные знания будут использоваться при внедрения данной практики в Дагестане.