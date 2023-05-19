Экономика

В Казани продолжается международный форум

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Сегодня, во второй день работы форума, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Гусейн Гусейнов прошел обучение по новым возможностям  исламского финансирования на специальном курсе Сбера.

На курсе также изучали специфику  банковской деятельности, исламского коммерческого права, бухгалтерского учета,  корпоративного управления и много иной полезной информации.

По завершении курса  Гусейну Гусейнову выдали  сертификат СберУниверситета и AAOIFI о подтверждении изучения основ исламской финансовой деятельности.

Как отметил руководитель АПИ республики, полученные знания будут использоваться при внедрения данной практики в Дагестане.

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