В Каякентском районе прошел республиканский субботнике

Сегодня, 18 марта, в Каякентском районе, как и по всей республике проходит субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.

В нем приняли участие 3 тыс. сельских жителей, а также работники администрации муниципалитета и сельских поселений, культуры, сельхозпредприятий, волонтеры, школьники и педагогические коллективы.

Вооружившись инвентарем и хорошим настроением, участники субботника привели в порядок аллеи, скверы, территории, прилегающие к общественным и административным зданиям, места достопримечательностей, очистили тротуары и обочины дорог от мусора. Всего было собрано 20 тонн мусора.

Мартовский субботник является началом традиционных в начале весны с целью улучшения экологической обстановки в местах общественного пользования.

Активное участие в проведении субботника принял и глава района Магомед Эльдерханов. Население района положительно оценило инициативу руководства в проведении такого рода мероприятий и выразило желание принять за добрую традицию проведение таких акций.

«Сегодняшний субботник проходит в рамках общереспубликанского субботника, инициированный главой Дагестана. Сегодня на субботнике принимают участие все населенные пункты района, также вышли все коллективы организаций и учреждений. Если мы хотим, чтобы район стал чище, комфортнее, то мы должны начать с себя. Поэтому субботник — это очень хорошее мероприятие. И не только с точки зрения уборки, но и с точки зрения объединения людей», — отметил глава района Магомед Эльдерханов.

«Аналогичные субботники будут проведены не один раз до предстоящих праздников», — добавил он.