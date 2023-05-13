В Каякентском районе продолжают реализовываться программы и проекты направленные на улучшение жизнедеятельности населения

Так, в селении Новокаякент прокладывается асфальт на одной из густонаселённых улиц, на улице Магомеда Гаджиева.

Выбор улицы был сделан не случайно, здесь проживают трое маломобильных жителей села.

Капитальный ремонт дорожного полотна, протяженностью 850 метров, реализуется по программе «Мой Дагестан — Мои дороги».

Глава муниципалитета Магомед Эльдерханов на данном примере отчитался перед жителями и показал, что все исчисления по оплате транспортного налога идут на улучшение дорожного фонда населенных пунктов муниципалитета.

Руководитель района выразил благодарность Правительству Дагестана и в отдельности Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона за поддержку проектов и программ, а жителей района призвал активно и своевременно оплачивать налоги, от пополняемости которых напрямую зависит создание комфортных условий проживания на селе.