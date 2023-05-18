В Каякентском районе матери погибшего в зоне СВО Самрада Муртазалиева вручили Орден Мужества

Вчера, 17 мая, руководитель Каякентского района Магомед Эльдерханов вручил Орден Мужества (посмертно) матери, погибшего в ходе СВО на Украине Самрада Муртазалиева из села Герга.

Указом президента России Владимира Путина за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга Самрад Муртазалиев посмертно награждён орденом Мужества. Его на вечное хранение семье погибшего бойца передали глава муниципалитета Магомед Эльдерханов и военный комиссар Даитбек Шахбанов. Глава района во время беседы выразил искренние слова соболезнования матери – Сакинат Муртазалиевой в связи с постигшим их горем.

«Вы вырастили настоящего человека. В трудную минуту он встал на защиту интересов нашей Родины. Мы глубоко скорбим вместе с вами и одновременно гордимся, что житель нашего района проявил настоящее мужество, отвагу и самоотверженность, выполнил воинский долг ценой своей жизни. Мы сделаем всё, чтобы имя вашего сына и имена других героев, отдавших свои жизни за будущее нашей страны, никогда не забывали. Мы со своей стороны готовы оказать всю возможную помощь, если есть необходимость», — сказал Магомед Эльдерханов.

Самрад Муртазалиев родился 4 июля 1988 года в селе Герга. Окончил местную школу. После окончания школы работал в Забайкальском крае. На специальную военную операцию призван был в сентябре 2022 года военным комиссариатом Забайкальского края города Читы. Военную подготовку проходил в Чеченской республике в городе Шали. Погиб, выполняя воинский долг в Запорожской области. Ему было 34 года.