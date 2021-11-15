В Каспийске завершился форум «Открытый Дагестан»

В Каспийске завершился деловой форум «Открытый Дагестан». Форум работал на трёх основных площадках: «Дагестан диалог», «Dagestan Habar» и «Оpen GR».

Форум прошёл с участием представителей бизнеса и органов власти, экспертов в области инвестиций и предпринимательства, а также потенциальных инвесторов.

Участники обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в республике, выслушали федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, узнали об успешных кейсах бизнес-индустрии, а также получили профессиональные консультации от Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, Минтуризма Дагестана, Российского экспортного центра.