В Каспийске заложили первый камень будущего мемориала памяти воинам-дагестанцам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах ВОВ

Сегодня в Каспийске состоялась закладка первого камня будущего мемориала памяти воинам-дагестанцам, труженикам тыла, павшим и пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Мемориал будет установлен на берегу Каспийского моря, у территории приморского парка. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства республики Муслим Телякавов и глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, а также ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Каспийской флотилии, представители городской администрации Каспийска, учащиеся кадетской морской школы-интерната имени М.Гаджиева.

Открытие мемориала запланировано на 2 ноября.