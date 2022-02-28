В Каспийске вылечили ветерана Нину Ивановну с поражением лёгких 48%

В Каспийске из ковид-госпиталя выписали ветерана Великой Отечественной войны Сахнину Нину Ивановну. Участница Великой Отечественной войны долгое время лежала в реанимации. После выписки чувствует себя хорошо.

«Нина Ивановна поступила две недели назад с 45%-ным поражением грудной клетки. Наши врачи приложили все усилия, да и сама пациентка из числа борцов»,- говорит главный врач Центральной городской больницы Каспийска Расим Рамазанов.

77 лет назад Нина Ивановна, будучи связисткой, внесла свой неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Нина Сахнина практически дошла до Берлина, была в Польше, прошла войну во многих городах Союза и Европы, обеспечивала связью военные части наступающей Красной армии.

В Каспийске наблюдается уменьшение случаев заражения коронавирусной инфекцией на 58%.