В Каспийске возведут образцово-ветеринарную клинику

Сегодня, 14 февраля, в администрации Каспийска состоялось первое рабочее совещание по вопросу организации пункта временного содержания бездомных животных.

Участие принимали глава города Каспийска Борис Гонцов, руководство городской администрации, представители муниципальных ведомств, а также комитета по ветеринарии Республики Дагестан.

Как сообщалось ранее в городе сформирован участок земли площадью 5001 кв.м. с разрешенным правом пользования под ветеринарное обслуживание, на котором планируют возвести образцово-ветеринарную клинику и крематор. Организация будет предоставлять коммерческие услуги по уходу за домашними животными, а также займётся стерилизацией бродячих животных.

«Для возведения питомника потребуется дополнительный участок земли», — отметили представители Комитета по ветеринарии РД. Собачий приют, согласно установленным правилам, должен располагаться на расстоянии не менее 150 метров от населенного пункта.

Вопрос взят на проработку. В рамках встречи была сформирована рабочая группа в составе советника Главы Каспийска Сергея Шахвалиева, главного ветеринарного врача Каспийска, представителей МУП «Зеленый город» и начальника ветеринарного отдела Комитета по ветеринарии РД.

17 февраля комиссия изучит территорию с выездом на место. Собранная информация будет представлена к обсуждению в ходе совещания на следующей неделе.