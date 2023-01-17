В Каспийске восстановлено электроснабжение

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» к 00.30 мск 17 января восстановили в Каспийске электроснабжение всех потребителей, ранее оставшихся без электроэнергии из-за технологического нарушения на подстанции.

Энергетики приступили к восстановительным мероприятиям сразу после ликвидации возгорания. Работы велись без перерывов в круглосутосном режиме, было задействовано порядка 50 специалистов энергокомпании.

Уже к 10:00 мск 16 января было восстановлено электроснабжение 11 социально значимых объектов и 75% потребителей, оставшихся без электроэнергии.

Оперативно на объект было доставлено необходимое оборудование из Махачкалы и Хасавюрта, в том числе силовой трансформатор для замены вышедшего из строя.

Энергетики продолжают мониторинг состояния оборудования подстанции.