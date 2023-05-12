В Каспийске увековечили память участника СВО

По поручению Главы городского округа Бориса Гонцова мемориальная доска с именем героя Тажиба Курбанова была установлена на общеобразовательной школе № 4, где учился Курбанов.

11 мая на территории школы состоялась торжественная церемония открытия памятной доски.

Плечом к плечу с семьёй Тажиба Курбанова сегодня стояли военный комиссар г.Каспийска Марат Пашаев, заместитель главы города Казбек Демиров, заместитель председателя Собрания депутатов Аза Алиева.

Присутствующие почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной плите.

Курбанов Тажиб Седретдинович родился в г.Каспийске 14 января 1989 г. С 1 по 9 класс обучался в школе № 4. После 9 класса поступил в Дагестанский механический техникум, а после в Военное училище в г.Санкт-Петербурге. Следующей ступенью стал Военный университет в г.Москве, после окончания которого Курбанов был распределён в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду. Дальнейшую службу проходил в 136-й мотострелковой отдельной бригаде города Буйнакск в должности заместителя командира роты по военно-политической работе. Имел звание старшего лейтенанта, был заместителем командира роты по военно-патриотической работе.

10 марта 2022г. рота получила приказ предотвратить прорыв группы нацбатальона под Мариуполем. Под руководством командира роты лейтенанта Антона Якименко и заместителя командира роты по военно-политической работе лейтенанта Тажиба Курбанова, личный состав подразделения занял выгодную позицию и прервал проход противника в город.

Благодаря грамотным и решительным действиям офицеров, поставленная задача была выполнена. Однако противрик дождался подмоги, перегруппировавшись, превосходящими силами перешли в наступление. Рота получила приказ отступать.

Офицеры приняли решение прикрыть отход личного состава, который благополучно покинул зону обстрела.

Старший лейтенант Тажиб Курбанов награждён Орденом Мужества (посмертно).

Вечная память Героям!