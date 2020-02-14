Экономика

В Каспийске строят заводы по выпуску полиэтилена и стекловолокна

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На инвестплощадке «Уйташ» появится два новых производства. Стекловолоконный завод и предприятие по производству и переработке полиэтилена откроют к концу года.

По словам министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанова, в ТОСЭР «Каспийск» запустят еще два производства: мяса и безалкогольных напитков.

Территория опережающего развития появилась в моногороде «Каспийск» в 2017 году. Чтобы стать резидентом ТОСЭР необходимо вложить до 5 млн рублей и создать не менее 20 рабочих мест уже в первый год работы. Режим ТОР будет действовать на протяжении 10 лет.

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