В Каспийске строят заводы по выпуску полиэтилена и стекловолокна

На инвестплощадке «Уйташ» появится два новых производства. Стекловолоконный завод и предприятие по производству и переработке полиэтилена откроют к концу года.

По словам министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанова, в ТОСЭР «Каспийск» запустят еще два производства: мяса и безалкогольных напитков.

Территория опережающего развития появилась в моногороде «Каспийск» в 2017 году. Чтобы стать резидентом ТОСЭР необходимо вложить до 5 млн рублей и создать не менее 20 рабочих мест уже в первый год работы. Режим ТОР будет действовать на протяжении 10 лет.