Экономика

В Каспийске создадут индустриальный парк на базе завода «Дагдизель»

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В городе Каспийск будет создан индустриальный парк. Об этом стало известно на совещании, проведенном в Минэкономики РД. Парк будет создан на неиспользуемых ресурсах завода «Дагдизель». На мероприятии, которое вел глава ведомства Гаджи Султанов, обсудили этапы создания индустриальной площадки.

Как выяснилось, уже зарегистрирована управляющая компания и составлен мастер-план. Поступили предложения от представителей бизнеса для открытия предприятий, производящих обувь, изделия из текстиля, мебель и др.

Султанов поручил провести качественную проверку инфраструктуры инвестиционной площадки, а также отметил, что работы по парку должны быть завершены к апрелю следующего года.

По словам министра, необходимо разъяснить бизнес-сообществу о преимуществах работы на производственных площадях.

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