В Каспийске состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии

В рамках гастрольного тура по Республике Дагестан первый концерт Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, приуроченный ко Дню весны и труда, а также в поддержку военнослужащих, выполняющих задачи вне пунктов постоянной дислокации состоялся на центральной площади города Каспийска.

Выступление творческого коллектива открыла вокально-хореографическая композиция «Сердце земли моей» в исполнении вокальной и танцевальной группы ансамбля. Под аплодисменты звучали песни «Служба на Кавказе», «Россия моя», «Мой герой», «Вальс любимый», «Прости, земля», «Я тебя подожду», а также авторские стихи в исполнении Николая Ходакова.

Творческий коллектив Росгвардии порадовал жителей каспийска вокально-хореографическими номерами и инструментальными композициями. Концерт завершился песней «День Победы» в исполнении солистки ансамбля Дианы Валиевой, которой, патриотично подпевали все зрители.

Начальник – художественный руководитель ансамбля песни и пляски подполковник Василий Бурмистров поблагодарил гостей концерта за поддержку и поздравил с Днем весны и труда.

От имени руководства города Каспийска со словами благодарности выступил первый заместитель главы города Даниял Капиев.