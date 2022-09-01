Сегодня 1 сентября, в Каспийске состоялось открытие детского сада на 250 мест.

В торжественной процедуре открытия нового современного детского учреждения принял участие заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Камил Давдиев.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 35 «Планета детства», расположенный в новом микрорайоне города Каспийска, является инновационным учреждением, оснащенным самыми современным оборудованием.

Открытие детсада состоялось по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках государственной программы.

Камил Давдиев от имени Главы Дагестана Сергея Меликова и от имени депутатского корпуса поздравил присутствующих с открытием детского сада.