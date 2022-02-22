В Каспийске состоялась научная конференция о государственном языке

В Республиканском Центре образования в Каспийске состоялась научно-практическая конференция «Государственный язык Российской Федерации и языки народов Дагестана: теория, практика, перспективы обучения в образовательных организациях» к Международному дню родного языка. Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки РД ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А. Тахо-Годи.

На пленарном заседании выступил врио министра информации и печати РД Умаросман Гаджиев. Он высоко оценил актуальность проблематики конференции, необходимость консолидированной работы по сохранению и развитию языков народов Дагестана всех органов власти, отметил роль и значение СМИ и национального книгоиздания в решении этих проблем.