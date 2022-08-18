В Каспийске состоится встреча Клуба молодых предпринимателей

В Каспийске пройдет первая встреча Клуба молодых предпринимателей проекта Росмолодежь.Бизнес.

Приглашённый федеральный эксперт по продажам из Москвы Дмитрий Ащепков, который специализируется на вопросах постановки отделов продаж, написании корпоративных сценариев продаж, корректировки структуры и воронки продаж.

Также в рамках встречи Клуба состоится пленарная дискуссия «Перспективы развития молодежного предпринимательства в Дагестане», на которой выступят министр по делам молодежи РД Камил Саидов, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин, депутат НС РД Осман Булатов.

Участие в мероприятии могут принять молодые действующие предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет. Ссылка на регистрацию: https://rosmolbizclub.ru/kaspiysk. Место проведения Клуба: г. Каспийск, ул. Халилова, AZIMUT ПАРК отель, зал «Дербент». Время проведения: 15:30-16:00 — регистрация, 16:00-20:00 — деловая программа.

Дагестан является пилотным регионом, в котором реализуется проект Клуб молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. Клуб позволяет найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными сообществами предпринимателей.