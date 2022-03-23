Спорт

В Каспийске состоится Первенство России по вольной борьбе среди юниоров памяти Нурмагомеда Гаджимагомедова

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Спортивное мероприятие по вольной борьбе среди юниоров до 21 года приурочили к памяти Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщает Минспорт Дагестана. Турнир пройдет 24-27 марта во Дворце спорта им. А. Алиева в Каспийске. В соревнованиях примут участие около 400 борцов из различных регионов страны. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.

Гайдаров Гайдар Зайрудинович – президент Федерации спортивной борьбы Дагестана, старший тренер сборной Дагестана – 8988 291 13 13 (по первенству России по вольной борьбе. 24-27 марта. Каспийск. Дворец спорта им. А. Алиева).

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