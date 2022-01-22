В Каспийске проведут акции «Знамя ГТО» и «Блокадный хлеб»

23 января в 9:00 ч. стартует акция «Знамя ГТО» от кольца пересечения улиц Акулиничева и Халилова – Орджоникидзе до городской площади. Состоится передача флага главе городского округа «город Каспийск» Гонцову Б. И., выступление гостей (министр ФК и спорта Республики Дагестан, выдающиеся общественные и политические деятели, депутаты, представители духовенства и т.д.), коллективная общегородская зарядка под руководством Олимпийских чемпионов, сдача нормативов ВФСК ГТО в тестовом режиме, коллективное угощение (чайный стол со сладостями).

В 10:00 ч. – старт акции «Блокадный хлеб». Студенты ссузов-волонтеры в единой военной форме на оформленном военном грузовике проедут по оживленным точкам города, раздавая несколько тысяч порций блокадного хлеба. Параллельно будет проводиться социальный эксперимент по мониторингу знания истории военного времени среди населения.

С 12:00 ч. – участники акции устроят мини-концерты во дворах ветеранов ВОВ с использованием военного грузовика в качестве импровизированной сцены. Также в подарок героям войны стены подъездов их квартир будут расписаны в военно-патриотической тематике.