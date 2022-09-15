В Каспийске прошёл четвёртый ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия – гарант партнерства»

Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов отметил символичность проведения форума в День единства народов Дагестана: «Единство народов Дагестана, их дружба и взаимовыручка всегда помогали пройти самые тяжелые времена. Сегодня день, когда мы особенно гордимся, что многовековое содружество наших народов никогда не омрачалось враждой. Важность объединения людей в общих делах многократно подтверждалась славной историей Дагестана».

По словам главы республики, Четвёртый ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия – гарант партнерства» является очередным шагом к единению всех дагестанцев в вопросах социально-экономического развития республики. Он также выразил уверенность в том, что форум откроет новые возможности для налаживания взаимовыгодных контактов – деловых, общественных и религиозных.

Отметив, что в настоящее время на территории Дагестана действуют несколько товариществ на вере, финансирующих небольшие проекты, Сергей Меликов подчеркнул, что это все же не может в полной мере удовлетворить возросшие потребности населения и бизнеса в финансировании экономики в рамках шариатских норм без участия банковской системы. По его словам, работа с таким крупным банком, как Сбер, позволит создать благоприятные условия для улучшения предпринимательской деятельности и привлечения прямых инвестиций в экономику региона.

Было отмечено, что Сбер всегда поддерживал республику. Так, недавно в Дербенте открылся мультимедийный фонтан, подаренный Сбером жителям и гостям города. Глава Дагестана высоко оценил работу банка, который помогает более 26 тыс. представителям малого и среднего бизнеса региона.

В мероприятии также участвовал и Советник Президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Он поделился впечатлениями о регионе: «Я часто бываю в Дагестане и вижу, как республика меняется. Как мы все прекрасно понимаем, для нормального развития общества нужна, в первую очередь, безопасность. Безопасность обеспечена, что наглядно показывает большое количество туристов, находящихся сейчас в регионе. Хотел бы поблагодарить Администрацию и Правительство РД, в частности Сергея Алимовича, за эти изменения».

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов подчеркнул, что исламское финансирование на сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка.

Так, по его словам, число корпоративных клиентов Сбера на Северном Кавказе превышает 123 тысячи, значительная часть из которых заинтересована в продуктах исламского банкинга. Наибольший спрос на них был отмечен в отраслях строительства, торговли и сельского хозяйства.

«Мы продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера, а также разрабатывать новые решения для наших клиентов на Северном Кавказе», — заверил Евгений Титов.

В ходе пленарных дискуссий эксперты обсудили регулирование исламского финансирования в Российской Федерации, развитие долгосрочного партнёрства со странами исламского мира, а также взаимодействие России и Ирана.

По итогам форума Сбер презентовал проекты и идеи, которые поспособствуют развитию партнёрского финансирования и делового сотрудничества России и стран исламского мира.

В ходе мероприятия было предложено включить банки, как центр существующей на сегодня экспертизы в данной области, в пилотный проект ЦБ по партнёрскому финансированию. В числе других предложений Сбера – обеспечение наличия у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, а также одного или нескольких продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии законам шариата.