В Каспийске прошла выставка Всероссийского фотопроекта «Жены Героев»

1 февраля на базе школы N13 города Каспийска состоялась выставка Всероссийского проекта «Жены Героев». Организатором проекта выступила городской фотограф Алена Нурмагомедова.

«У меня есть подруги — жены военных. Они познакомили меня с этим проектом, который уже был разработан. Я решила организовать такое же и у нас в Каспийске», — говорит фотограф.

В торжественной церемонии открытия выступил мэр Каспийска Борис Гонцов. «Вы сильнее нас — мужчин. На ваших плечах висит большая ответственность с которой вы, безусловно, справитесь», — сказал мэр.