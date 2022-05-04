В Каспийске прошла Всероссийская акция «Парад у дома ветерана»

Личный парад приняли двое ветеранов Великой Отечественной войны, жители города Каспийска Муса Багаутдинов и Галина Пономарева.

Для ветеранов провели концерт, оркестр исполнил песни военных лет, парадным строем прошли военнослужащие Каспийской флотилии и кадеты Кадетской морской школы-интерната.

Акция организована Минмолодежи РД совместно с Администрацией Каспийска и Каспийской флотилией.

Ранее парады у домов ветеранов уже были проведены в Махачкале и Кизляре. В дальнейшем они будут организованы в Буйнакске, Хасавюрте и еще в нескольких дворах дагестанской столицы. Акция продолжится до 9 мая.