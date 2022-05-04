Культура, Общество

В Каспийске прошла Всероссийская акция «Парад у дома ветерана»

Оставить комментарий

Личный парад приняли двое ветеранов Великой Отечественной войны, жители города Каспийска Муса Багаутдинов и Галина Пономарева.

Для ветеранов провели концерт, оркестр исполнил песни военных лет, парадным строем прошли военнослужащие Каспийской флотилии и кадеты Кадетской морской школы-интерната.

Акция организована Минмолодежи РД совместно с Администрацией Каспийска и Каспийской флотилией.

Ранее парады у домов ветеранов уже были проведены в Махачкале и Кизляре. В дальнейшем они будут организованы в Буйнакске, Хасавюрте и еще в нескольких дворах дагестанской столицы. Акция продолжится до 9 мая.

Также читают:

195 дагестанцев-ветеранов боевых действий в Афгани...
30 сентября завершился Международный молодежный фо...
Дагестану - 100 лет! Будем отмечать!
Подведены итоги Республиканского проекта "100 школ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.