В Каспийске прошла акция «Парад у дома ветерана»

Мероприятие приурочено к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вместе с первыми лица города Каспийчане отдали дань уважения героям войны Нине Ивановне Сахниной и Мусе Мусаевичу Багаудинову.

Для ветеранов сегодня звучали песни военных лет в исполнении воспитанников ДШЭП «Моряна», артиста ДагГосФилармонии Дениса Федоренко, а также оркестра Каспийской флотилии. Парадным строем под марш Победы прошли военнослужащие Каспийской флотилии, кадеты Кадетской морской школы-интернат, юнармейцы и студенты филиала Санкт-Петербургской академии милиции.

Акция «Парад у дома ветерана» из года в год ставится более актуальной и значимой. Из-за преклонного возраста герой войны Нина Сахнина не смогла покинуть родные стены. Благодарность за светлое небо над головой она сегодня получила на дому.

Наряду с сотрудниками городской Администрации ветеранов поздравили представители Министерства труда и социального развития РД, городского Собрания депутатов, Краснознаменной Каспийской флотилии, почетные граждане Каспийска и представители общественных объединений. Акция «Парад у дома ветерана» — это возможность лично сказать “Спасибо” Героям войны. Вплоть до 9 мая подобные мероприятия будут проводиться во всех городах Дагестана.