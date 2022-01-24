Культура

В Каспийске прошла акция «Блокадный хлеб»

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По случаю 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск в Каспийске прошла акция «Блокадный хлеб».

В рамках Всероссийской акции в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда Каспийские школьники раздавали на улицах города кусочки дарницкого хлеба, расфасованного по 125 граммов — именно такой была суточная норма хлеба в Ленинграде.
Акция стартовала с центральной городской площади, где проходила общегородская зарядка и продолжилась во дворах домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Учащиеся школ дали мини-концерты, исполнив для ветеранов песни военных лет.
Всего в рамках акции было раздано 3 тысячи порций хлеба.

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