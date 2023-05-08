В Каспийске прошел митинг по возложению цветов к мемориалам памяти солдат, погибших в спецоперации

Сегодня, 8 мая, в городе Каспийске прошел митинг по возложению цветов к мемориалам города в преддверии праздника — День Победы. Представители администрации и других структур города собрались, чтобы отдать дань уважения погибшим солдатам ВОВ, которые своим упорным трудом и отвагой принесли заветную победу стране.

Отметим, что началась торжественная церемония возложения цветов у обелиска «Труженикам тыла».

После гости мероприятия с главой города Борисом Гонцовым отправились к следующему объекту — обелиску «Скорбящая мать». Во время церемонии генерал – майор, почетный гражданин г.Каспийска Герман Кириленко рассказал всем присутствующим о важности сохранения памяти о солдатах, отдавших жизнь за наше будущее.

«В этот день я вспоминаю две даты: 9 мая и 22 июня. Я не участник ВОВ, но я ее свидетель. Мы дети войны», — рассказывает генерал – майор, почетный гражданин г.Каспийска Герман Кириленко.

Третьим по счету стал памятник «Жертвам теракта 9 мая 2002 года». Жители нашего города встречают этот день Победы со слезами на глазах, в память о всех погибших горожан во время торжественного парада. Ведь он унес десятки жизней каспийчан.

«Произошел грязный и позорный случай, который должен был вселить неуверенность и страх и нарушить те славные традиции, которые сохраняются уже десятилетиями. Но гордый дагестанский народ смог навести порядок в своей республике и вернуть мир», — рассказывает Командующий КФЛ, контр-адмирал Александр Пешков.

Стоит подчеркнуть, что на возложении также присутствовали: депутат НС РД Заур Расулов, военный комиссар Марат Пашаев, председатель совета ветеранов г.Каспийска Магомедарип Якубов, представители КФЛ, образовательные учреждения города и многие другие.

Завершился митинг возложением цветов у памятника «Воинской славы». Прибыли гости мероприятия к мемориалу под гимн России, который исполнил оркестр Каспийской флотилии. Перед заключительным возложением цветов в память о всех погибших во время ВОВ ко всем присутствующим обратился глава города Борис Гонцов.

«И вот они покоятся, а мы с вами живем, поэтому прошу чтить память всех солдат, рядовых, сержантов, майоров, всех тех кто отдал свой долг Родине, вложивших свой труд в дело Победы», — рассказывает глава города Каспийска Борис Гонцов.

Источник: https://sreda-company.ru/v-kaspijske-sostoyalsya-miting-po-vozlozheniju-cvetov-k-memorialam-pamyati-soldatam-pogibshih-v-vov/