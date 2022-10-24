В Каспийске пройдет Всероссийская конференция по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи

С 29 октября по 2 ноября 2022 года в городе Каспийске пройдет Всероссийская конференция по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи «Формула согласия». В Конференции примут участие сотрудники органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, специалисты по работе с молодежью подведомственных учреждений регионального и муниципального уровней, сотрудники других органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, а также представители профильных некоммерческих организаций. В рамках работы Конференции пройдут пленарные дискуссии, образовательные курсы и проектные сессии по следующим основным секциям: «Профилактика распространения идеологии терроризма», «Профилактика распространения идеологии экстремизма», «Межнациональное и межконфессиональное согласие», «Информационная безопасность». Учитывая значимость Конференции в рамках работы по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма, прошу Вас рассмотреть возможность участия в торжественных мероприятиях, запланированных на 1 ноября 2022 года, посвященных закрытию Конференции, а также возможность вхождения в состав экспертной комиссии, формируемой для оценки проектов, разработанных участниками и представленных на защиту по итогам мероприятия.

Контактное лицо по вопросам организации Конференции: начальник отдела методического и аналитического обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи Киримов Даниил Михайлович, тел.: (495) 668-80-08 (доб. 1607), эл. почта: dkirimov@fadm.gov.ru.