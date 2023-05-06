В Каспийске пройдет военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийской флотилии.

Как рассказали в ведомстве, более 800 военнослужащих пройдут торжественным маршем по главной площади города Каспийска. Помимо личного состава Краснознаменной Каспийской флотилии участие в параде примут представители МЧС, состав Пограничного управления ФСБ России по РД, парадный расчет Главного управления МЧС региона, парадный расчет Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РД, парадный расчет Дагестанской таможни Северо-Кавказского таможенного управления, 136-я отдельная гвардейская мотострелковая, Усманско-Берлинская, Краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, а также юнармейцев республики и кадетов морской школы-интерната им. М. Гаджиева.

Пешую колонну возглавит знаменная группа с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Сопровождать знаменную группу будет рота почетного караула. Также мимо трибун со зрителями и гостями пройдут парадные расчеты от управления штаба КФл, бригады надводных кораблей, сводный военный оркестр и женщины-военнослужащие.

Вслед за пешим строем состоится проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения: бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «АХМАТ», мобильная лаборатория «Корвет-С» на базе автомобиля КАМАЗ-5350 и ГАЗ 2330-ТИГР, также советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Помимо этого, в составе механизированной колонны можно будет увидеть пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бал».

Далее на набережной города артиллерийские расчеты КФл проведут праздничный салют. Артиллеристы выполнят 30 орудийных залпов из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 с интервалом в 30 секунд.

Источник: РИА Дагестан