В Каспийске пройдет Республиканский турнир по настольному теннису памяти Магомедсалиха Гусаева

Республиканские соревнования по настольному теннису среди обучающихся общеобразовательных организаций памяти видного государственного деятеля Магомедсалиха Гусаева пройдут в Каспийске.

Официальное открытие соревнований намечено на 13 часов 10 июня в спортивном комплексе Каспийской гимназии №11. Турнир памяти первого министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана, которому 6 июня исполнилось бы 72 года, пройдет уже в 18 раз. Соревнования проходят под эгидой Министерства образования и науки Республики Дагестан в рамках программы Федерации настольного тенниса России «Будущее России» и при поддержке семьи и друзей Магомедсалиха Гусаева.

Напомним, Магомедсалих Гусаев уроженец села Цирхе Агульского района. Окончил Тпигскую среднюю школу. Несколько лет руководил исполнительным комитетом Агульского района. Будучи министром, трагически погиб от рук террористов 27 августав 2003 года. В память о Гусаеве центральная улица в селе Тпиг названа его именем.