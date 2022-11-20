В Каспийске проходит торжественное мероприятие в честь 300-летия Военно-морского флота России

Поздравить моряков приехал Глава Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов обратился к морякам Каспийской флотилии:

«Рад приветствовать и поздравить вас со знаменательной и поистине исторической датой – 300-летием со дня основания Краснознаменной Каспийской флотилии!

В годы Великой Отечественной войны моряки Краснознаменной Каспийской флотилии отважно бились под Севастополем, Керчью, Мариуполем и на других участках фронта.

Неоценимый вклад внесла Флотилия в восстановление законности и порядка на Северном Кавказе, освобождение от вооруженных бандформирований в 1999 году, борьбу с международным терроризмом в Сирии осенью 2015 года.

Сегодня военные корабли и морская пехота одного из старейших объединений под легендарным Андреевским флагом сражаются с неонацистским режимом на Украине, успешно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации и в других регионах далеко за пределами Каспийского бассейна.

Нынешнее поколение достойно продолжает дело своих бесстрашных предшественников в нашей республике. Они самоотверженно служат народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут нелегкую службу, бережно хранят и приумножают лучшие флотские традиции, следуя заповеди Петра Великого «бьют врагов, не считая».

Уважаемые товарищи!

Благодаря вам Краснознаменная Каспийская флотилия является одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения безопасности южных рубежей страны.

Сегодня все мы, как никогда, должны помнить слова адмирала Федора Ушакова об отношении к своему воинскому долгу: «Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной».

Слава Краснознаменной Каспийской флотилии Военно-морского флота России!».