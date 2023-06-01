В Каспийске проходит масштабный праздник ко Дню защиты детей

1 июня в рамках празднования Дня защиты детей в Каспийске на стадионе Анжи Арена проходит масштабный праздник для детей.

Площадку посетили Глава Дагестана Сергей Меликов, депутат Народного собрания РД Елена Павлюченко, уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова и другие.

Сергей Меликов обошел почти все аттракционы, познакомился и пообщался с детьми. На территории парка работают аттракционы, батутный центр, «Динопарк», организована спортивная зона из пяти секций, проходят мастер-классы по футболу, изготовлению народных художественных промыслов, шоу мыльных пузырей и многое другое. Девочки из молодежного патриотического движения «Юнармия» научат разбирать и собирать автомат за 20-25 секунд. Юноши могут посоревноваться в прыжках в длину или поднятии гири.

Также есть возможность поиграть в шахматы, а самые маленькие смогут собрать огромный пазл. Особый интерес юных посетителей праздника вызвала техника МЧС Дагестана.

Стоит отметить, что сегодня праздничные мероприятия проходят по всей республике: всего 98 праздничных программ, концертов и детских фестивалей; 42 развлекательных мероприятия, 25 конкурсов детских рисунков, 23 выставки картин, книг, художественных поделок, музыкальных инструментов, технических изобретений. В регионе пройдут 16 спортивных мероприятий, в том числе соревнования по мини-футболу, волейболу, теннису, эстафеты, велопробеги, другие спортивные состязания, в которых могут принять участие более 450 тысяч юных дагестанцев. Культурные учреждения республики запланировали провести программы для детей сегодня и в ближайшие дни. На площадках перед государственными театрами сегодня и в ближайшие дни состоится множество различных акций и представлений.

Источник: Мирмол