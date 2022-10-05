В Каспийске продолжается работа призывной компании в рамках частичной мобилизации

Призывную комиссию возглавляет Глава ГО «г. Каспийск» Борис Гонцов.

Сегодня, 5 октября, были рассмотрены личные дела молодых людей, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Это мужчины от 18 до 55 лет, имеющие опыт военной службы и относящиеся к первой резервной группе.

Комиссия проводит собеседования и медицинский осмотр. В учет берется и положение семьи. Присутствующим напомнили, что заработная плата мобилизованных будет начинаться от 195 тыс ₽ и выше в зависимости от звания. Администрация г. Каспийска берет на себя социальную поддержку семей, мобилизованных на военную службу.

Накануне, по поручению Главы РД в рамках призывной комиссии была организована рабочая группа, в состав которой вошли представители администрации, органов управления, ЦУРа, информ. управлений, бизнеса, законодательного собрания и др.

В задачу рабочей группы войдет контроль и отработка вопросов, поступающих в информационные центры.