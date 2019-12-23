В Каспийске по проекту «Мой Дагестан-Комфортная городская среда» открыли 3 двора и 1 общественную зону

В Каспийске продолжаются преобразования в рамках приоритетных проектов «Мой Дагестан». Так, по программе «Комфортная городская среда» благоустроено уже 9 дворов.

В очередной раз мероприятия, прошедшие в эти выходные по случаю открытия дворовых площадок, превратились в праздник для жителей города.

Преобразились дворы по Ленина, 60, Амет-хана Султана,4, Байрамова, 19-21.

На отремонтированных территориях поменяли покрытие, отремонтировали пешеходные дорожки, парковки и зоны отдыха, появились спортивные и детские площадки.

Каспийчане поблагодарили главу региона на произошедшие положительные перемены в облике города.