В Каспийске открыли мемориальную доску Сулейману Эфендиеву

В Каспийске состоялось открытие мемориальной доски профессору ДГТУ, заслуженному мастеру спорта Сулейману Эфендиеву.

В открытии принял участие мэр города Борис Гонцов. Глава города отметил, что биография этого выдающегося человека четко свидетельствует о том, что он создал себя сам и достиг невиданных успехов на всем жизненном пути.

Эфендиев Сулейман Абдурагимович – профессор ДГТУ, мастер спорта СССР по трем видам спорта – вольной, классической борьбе и самбо, чемпион СССР, победитель спартакиады СССР, многократный чемпион России и Дагестана. Член Общественной палаты РД первого созыва, советник ректора ДГТУ. А еще он почетный гражданин городов Каспийска, Махачкалы, Дербента и села Ахты. Заслуженный работник образования СССР, заслуженный учитель РСФСР, награжден Орденом Почета, многочисленными грамотами и благодарностями.