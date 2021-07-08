Общество

В Каспийске открыли мемориальную доску Сулейману Эфендиеву

Оставить комментарий

В Каспийске состоялось открытие мемориальной доски профессору ДГТУ, заслуженному мастеру спорта Сулейману Эфендиеву.

В открытии принял участие мэр города Борис Гонцов. Глава города отметил, что биография этого выдающегося человека четко свидетельствует о том, что он создал себя сам и достиг невиданных успехов на всем жизненном пути.

Эфендиев Сулейман Абдурагимович – профессор ДГТУ, мастер спорта СССР по трем видам спорта – вольной, классической борьбе и самбо, чемпион СССР, победитель спартакиады СССР, многократный чемпион России и Дагестана. Член Общественной палаты РД первого созыва, советник ректора ДГТУ. А еще он почетный гражданин городов Каспийска, Махачкалы, Дербента и села Ахты. Заслуженный работник образования СССР, заслуженный учитель РСФСР, награжден Орденом Почета, многочисленными грамотами и благодарностями.

Также читают:

Совет старейшин Дагестана выразил свое отношение к...
Дагестанский школьник будет награжден за спасение ...
Полностью запитаны обесточенные утром 18 ноября по...
Жизненный путь Базая Маллаева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *