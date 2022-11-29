В Каспийске обсудили вопросы организации бесплатного горячего питания школьников

Общественная палата Дагестана провела выездное пленарное заседание на базе Республиканского Центра образования в Каспийске по вопросам, связанным с организацией бесплатного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Дагестана.

В мероприятии приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, другие официальные лица.

В ходе заседания республиканского оперативного штаба премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул вопрос о качестве продуктов, используемых для питания школьников и пациентов больниц.

Премьер отметил, что поставляемые продукты должны соответствовать строгим требованиям, а государственные контролирующие организации должны следить за их качеством.

Глава кабмина рекомендовал сотрудничать в этом вопросе с дагестанскими производителями, которые предлагают продукцию высокого качества.