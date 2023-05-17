В Каспийске начала свою работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз

16 мая в Каспийске состоялось открытие XXIII Российской выставки племенных овец и коз, организаторами которой выступает Минсельхоз России совместно с Национальным союзом овцеводов и Федеральным аграрным научным центром Республики Дагестан.

Для участия в выставке в регион прибыли девяносто ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз из 26 регионов страны, а также из Белоруссии, Монголии и Азербайджана.

В торжественной церемонии принял участие Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В приветственной речи премьер сказал: «Сегодняшняя выставка — это хорошая возможность оценить итоги проделанной работы в данном направлении, а также совместными усилиями выработать новые пути развития. Желаю всем участникам выставки плодотворной работы и успехов на благо Родины!», — сказал Абдулмуслимов.

После завершения официальной части гости осмотрели представленную выставку. Особый интерес у федеральных гостей вызвали чистокровные ахалтекинские скакуны.

Выставка завершится 19 мая.