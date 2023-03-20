В Каспийске и Избербаше наладили бесперебойную подачу воды в многоквартирные дома

Об этом сообщил Первый вице-премьер республики Манвел Мажонц в ходе заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов, который состоялся в понедельник, 20 марта, под руководством Председателя Правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В своем выступлении, Первый вице-премьер напомнил, что в рамках программы по устойчивому развитию предприятий энергетики и ЖКХ РД, утвержденной Главой республики Сергеем Меликовым, в настоящее время на территории Дагестана проводится большая работа по реконструкции и строительству систем инженерной инфраструктуры, а также повышению качества подаваемых коммунальных услуг.

По словам Мажонца, все указанные мероприятия в рамках программы осуществляет созданный Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в г. Каспийске, а в сфере теплоснабжения в г. Избербаш.

«Уже есть неплохие результаты. Нам удалось уйти от графика подачи воды в Каспийске и Избербаше, теперь она подается населению круглосуточно. Кроме того, планируется ряд других мероприятий по улучшению качества обеспечения водоснабжения, работа в этом направлении будет продолжена.

В этом году планируется также мероприятия по модернизации систем теплоснабжения в городах Кизилюрт и Дагестанские Огни. В этом году будет продолжена работа по консолидации активов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в г. Махачкале. Все эти мероприятия должны принести ощутимый результат и население сможет почувствовать на себе другое качество предоставляемых услуг», — рассказал Манвел Мажонц.

Отметим, в Каспийске до недавнего времени из-за проблем, связанных с изношенностью коммунальных и инженерных сетей, вода в многоквартирные дома подавалась по часам. Такая же проблема с обеспечением беспрерывного водоснабжения наблюдалась и в г. Избербаш. В летний период, с увеличением водоразбора попутных потребителей магистрального водовода Каспийск-Избербаш, и притока туристов в приморские районы, наблюдались перебои с водой до 3 суток подряд.

Так, в г. Каспийске, с марта 2023 года в результате ремонтных работ вода поступает бесперебойно.Заменено около трех км водопроводной сети с сопутствующей заменой задвижек, налажен гидравлический режим с заменой насосного агрегата. На стадии выполнения также находится производственная программа первого квартала по замене водопроводной сети около 3.5 километра.

В Избербаше выполнены работы по замене водоводов диаметрами 110 и 75 мм общей протяженностью 850 м. Произведена замена канализационного коллектора диаметром 325 мм и протяженностью 125 п.м.