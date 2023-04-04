В Каспийске газифицируют дома семей участников СВО

По поручению руководителя города Каспийск Бориса Гонцова, оказываются меры поддержки членам семей каспийчан, участвующих в специальной военной операции.

В настоящее время на стадии завершения работы в СНТ «Водолей». Уже проложен газопровод протяженностью 150 метров, диаметром 76 мм.; установлен замерной узел; подготовлен проект.

По данному адресу проживает мать Далгата Магомедовича Маликова, погибшего в зоне спецоперации на Украине.

Для вдовы Абдулгаджи Магомедовича Гаджимурадова в СНТ «Надежда» также проводят газопровод диаметром 76 мм.

Отметим, все работы производятся на средства ООО «КАСПИЙСКГАЗСЕРВИС».

«Абдулгаджи Гаджимурадов — это был наш сотрудник, отец троих детей, который добровольно ушел на спецоперацию. Мы постоянно общаемся с его семьей, оказываем финансовую помощь, также планируем установить в доме двухконтурный котёл и батареи. Отопление сами за свой счёт сделаем. Я надеюсь, что всё будет нормально. Всем, что в наших силах, мы готовы помочь», — сказал директор ООО «КАСПИЙСКГАЗСЕРВИС» Иосиф Сунгуров.