В Каспийске дан официальный старт республиканской акции «Знамя Победы»

Сегодня, 6 мая, в городе Каспийске торжественно открылась республиканская акция «Знамя Победы».

В мероприятии приняли участие представители органов власти региона, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, юнармейцы, воинские подразделения, следопыты ТОКСа, общественных, молодежных и студенческих организаций.

В преддверии главного национального праздника – 9 Мая, на центральной площади города трудовой доблести был поднят штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Это Знамя, водружённое военнослужащими Красной Армии 1 мая 1945 года на крыше Рейхстага в Берлине, стало символом Великой Победы.

«Тогда, в первые дни мая 1945-го, когда еще во многих странах Европы шли бои, а враг отчаянно сопротивлялся, алое полотнище над Берлином стало зримым знамением приближающейся Победы. Потому в преддверии нашего самого главного государственного праздника этот символ вызывает особый трепет и глубокое воодушевление. Даже спустя столько лет, глядя на Знамя Победы, мы ощущаем гордость за страну и боль потерь, радость и скорбь, надежду на мирное будущее и тоску по тем, кто, пожертвовав жизнью в борьбе за Родину, ушел в бессмертие, в будущее своего народа и родной земли», – обратился к собравшимся от имени главы Дагестана Сергея Меликова врио председателя Правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров.

Он напомнил, что в Дагестане, как и по всей стране, нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Около 180 тысяч наших земляков ушли на фронт. Это почти половина мужского населения.

«Никогда не будет забыт вклад наших земляков в дело Победы. Низкий поклон поколению сильных духом и великих сердцем!» – сказал зампредседателя правительства региона.

Были дагестанцы и среди тех, кто доблестно бился в те весенние дни в Берлине. Среди них – Абдулхаким Исмаилов, также водрузивший красный флаг над Рейхстагом и запечатленный на эпохальной фотографии. Штурмовали столицу Третьего рейха и такие дагестанцы – Герои Советского Союза, как Кади Абакаров и Саид Алиев, Шетиель Абрамов и Владимир Сенченко, Якуб Сулейманов и Цахай Макаев. В облаках над Берлином штурмовал «воздушный лев» – так называли однополчане Амет-Хана Султана.

Прошедший Битву за Кавказ, 80-летие которой отмечается в этом году, Отдельный добровольческий кавалерийский эскадрон Кара Караева свой славный боевой путь также завершил в Берлине, у Бранденбургских ворот.

Залогом Великой Победы, выразил уверенность Рамазан Джафаров, стало единство всех народов России, которые плечом к плечу бились за ее свободу, за достойную жизнь и мирное небо. Сегодня победное Знамя снова на передовой: российские воины вместе с триколором поднимают его на освобожденных территориях Донбасса. А местные жители встречают их с этим знаменем.

«Мы твердо убеждены, что те, кто несет штурмовой флаг 150-й дивизии, непобедим! Как сказал Президент страны: «Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа». Мы знаем, что наше дело правое, что враг будет разбит. Победа обязательно будет за Россией! Будем высоко держать Знамя Победы, как его несли наши отцы, деды и прадеды! Знамя Победы поднять!» — отдал команду генерал-майор.

Почетное право сделать это было предоставлено кавалеру ордена Мужества, участнику специальной военной операции сержанту Абсолтану Абсолтанову и активисту Дагестанского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Гамзату Абдулаеву.

«Мы никогда не забудем подвиг советского солдата, стоявшего насмерть, и подвиг труженика, ковавшего Победу в тылу. Сегодня со Знаменем той Победы сражаются наши сыновья, внуки и правнуки тех героев, той Победы! Наши сыновья – наследники Победы, и для них защита Родины от фашистской нечести является главной задачей. Порой они ее выполняют, жертвуя собой. Все попытки запада переписать историю в свою пользу обязательно потерпят крах! Наш народ умеет защищаться: он постоит и за себя, и за других! И я хочу сказать спасибо всем, кто вносит свою лепту в это благое дело. Всем, кто помогает сегодня защитникам Родины. А нашим сыновьям я скажу: возвращайтесь живыми домой. Победы нам всем! Вместе нам никакой враг не страшен», – уверена мама троих сыновей, участвующих в специальной военной операции, Зубайжат Гамзалаева.

«Четыре года Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти: отвага, сила духа, самопожертвование советского народа. Мы, внуки и правнуки солдат той войны, помним об этом, выполняя боевые задачи. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наших ребят на передовой с самых первых дней. Добрые слова, молитвы, тысячи посылок с самым необходимым, и самое главное – моральная поддержка наших близких и родных. Я уверяю вас: мы вернемся домой с Победой, как и наши солдаты в 1945 году. Хочу поздравить с наступающим священным для всех нас праздником – Днем Великой Победы и пожелать мира и благополучия. Зло всегда будет повержено добром! Победа будет за нами!» – убежден участник специальной военной операции Алексей Пугачев.

Присоединилось к акции «Знамя Победы» и молодое поколение ТОКСовцев.

«Мы, молодое поколение республики, вечно обязано старшему поколению, которое ценою своей жизни дало нам свободу и независимость. Сегодня мы с гордостью вспоминаем о героическом подвиге первых Героев Советского Союза из Дагестана – летчика Леонида Гальченко, капитана второго ранга, командира дивизиона подводных лодок Северного флота Магомеда Гаджиева, танкиста Магомед-Загида Абдулманапова, который легендой вошел в историю Великой Отечественной войны. Мы помним и славного сына Дагестана генерала Магомеда Танкаева, который освобождал концлагерь Освенцим. Каждое время рождает своих героев. В наши дни в российских парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений. Непреклонная воля к победе, отвага и мужество подтверждаются подвигами наших воинов в специальной военной операции. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения подвигу наших дедов и прадедов, а также тем, кто сейчас ценою жизни защищает и отстаивает интересы нашей страны. Наш долг – хранить память об этих подвигах, чтить стойкость, мужество, беззаветную любовь к своему Отечеству и передать эту память следующим поколениям.

Взвейся Знамя Победы! Государственный флаг!

Слышу голос из бездны: «Здесь победный наш стяг!

Вы под знаменем красным шли бесстрашно вперед

За любимую Родину, за советский народ!»

Пусть же Знамя Победы в нашей школе стоит,

С вами, прадеды, деды пусть оно единит!» – выступил наполненный духом патриотизма командир отряда «Поиск», ученик 11-го класса гимназии №35 г. Махачкалы Ахмед Магомедов.

Под музыку военных лет в исполнении духового оркестра по центральной площади Каспийска прошли знаменосцы Победы, учащиеся Кадетской морской школы-интерната им. М.Гаджиева. Копии Знамени, которые были в их руках, в этот же день отправятся во все города и районы Дагестана.

В праздничной программе участвовали исполнители и творческие коллективы республики, в том числе Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Государственный Кизлярский Терский ансамбль казачьей песни, звучали песни на стихи Расула Гамзатова.

Напомним, республиканская акция «Знамя Победы», инициированная Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым, пройдет в эти дни во всех городах и районах региона. В образовательных учреждениях состоятся открытые уроки, будут организованы авто- и мотопробеги, различные интернет-акции, флешмобы, улицы и проспекты городов и сел, фасады и окна учреждений будут украшены символом исторической реликвии России.