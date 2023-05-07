Герои Z

В Каспийске  близким военнослужащих,  погибших в СВО, вручены награды

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«Героями не рождаются, героями становятся», — это выражение  стало девизом для всех присутствующих на вручении Орденов мужества посмертно нашим землякам.

Церемония вручения состоялась в централизованной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска. Открыл мероприятие заместитель главы Каспийска Казбек Демиров.

Высокие награды Родины посмертно  вручены близким  младшего сержанта Абубакара Бондоренко и рядового Наримана Сулейманова.

Эти ребята сражались отважно, они отдали свои жизни ради нашего будущего. Их матери с гордостью и со слезами на глазах получили  посмертные награды сыновей.

Выражая слова благодарности, заместитель главы города Каспийска  Казбек Демиров  особо подчеркнул,  что все герои навечно останутся в народной памяти, а их родные и близкие будут окружены особым вниманием и поддержкой.

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