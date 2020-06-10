В Каспийске благоустраивают сразу два двора в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда»

До начала ремонта проверили состояние водопроводов и теплотрасс. До начала ремонта проверили состояние водопроводов и теплотрасс.

По проекту на месте будет игровая площадка, зона воркаута, урны, фонари и новый асфальт.

Городская администрация следит за выполнением проекта в срок.