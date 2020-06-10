Общество В Каспийске благоустраивают сразу два двора в рамках проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда» 10.06.2020 Вести Агула Оставить комментарий До начала ремонта проверили состояние водопроводов и теплотрасс. По проекту на месте будет игровая площадка, зона воркаута, урны, фонари и новый асфальт. Городская администрация следит за выполнением проекта в срок. ВконтактеFacebookTwitterОдноклассникиТакже читают:В республике будут отремонтированы ЛЭП протяженнос...Важная информация для тех, кто только собирается п...В Буркихане отметили "День села"Russia Today снимет фильм о Дагестане