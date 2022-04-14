В Карагасе открыли площадки для мини-футбола и волейбола

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Карагас Ногайского района построили поле под мини-футбол и воллейбольное поле.

В торжественном открытии объектов спортивной инфраструктуры приняли участие глава муниципалитета Мухтарбий Алжеков, руководитель Дагсельхозстроя Магомед Юсупов, общественность, депутатский корпус и представители подрядной организации «Стриус».

Для Ногайского района работа в направлении строительства соцобъектов только начинается. Так в текущем году здесь будет начато строительство школ в сёлах Шумли-Олик и Кумли, спортивной инфраструктуры в селе Кунбатар, а также будет проведена газификация сел Кунбатар и Боранчи.