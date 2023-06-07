В Карачаево-Черкессии медицинским работникам вручили Почетные Грамоты Представительства Правительства Дагестана

Накануне в честь Дня РФ и Дня медицинского работника представитель Правительства Дагестана в Карачаево-Черкесской Республике Магомед Магомедов вручил Почетные Грамоты Представительства Правительства Дагестана в КЧР главной медицинской сестре и старшим медицинским сёстрам четырёх отделений-корпусов ФГБУ ТС «Теберда» МЗ РФ в городе-курорте Теберда. Здесь в течение года получают полноценный отдых и лечение около тысячи человек из Дагестана. Магомед Магомедов дал высокую оценку сотрудникам санатории Теберда и поблагодарил их за условия и удобства для отдыхающих, правильный подход к каждому пациенту. Руководство ФГБУ ТС «Теберда» в лице старшей медицинской сестры поблагодарило Магомеда Магомедова за постоянное внимание и поддержку сотрудников санатория и отдыхающих из Дагестана.

Источник: Мирмол