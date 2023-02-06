Культура, Общество

В Карачаево-Черкессии читают стихи Фазу Алиевой и Расула Гамзатова

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Дагестанцы, проживающие в Карачаево-Черкесской Республике, а также  другие жители этого региона, каждый на своём родном языке —  языках Республики Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики, прочли  стихи народного поэта Республики Дагестан Расула Гамзатова.

Таким образом с большим энтузиазмом  была поддержана акция «Читаем Расула»,  начатая Председателем Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Организатором мероприятия явился    представитель Правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесской Республике Магомед Магомедов. Запись стихов прошла в  церемониальном зале дворца культуры поселка Хабез Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.

Во дворце культуры состоялся красочный вечер, посвящённый завершению цикла мероприятий, приуроченных к 90-летию народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой и открытию мероприятий по празднованию 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

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