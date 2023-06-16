В Карабудахкентском районе в рамках нацпроекта завершен ремонт 16 км дороги с опережением на четыре месяца

В Карабудахкентском районе завершен ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Урма – Губден» на участке км 14 – км 30. Работы проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно государственному контракту завершение ремонта было запланировано на конец сентября текущего года. Однако работы на объекте были завершены к 1 июня с опережением план-графика на четыре месяца.

Дорога является одним из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса республики. Соединяет горные районы со столицей республики, имеет ключевое значение для социально-экономического развития Дагестана.

В рамках ремонта проведены работы по усилению асфальтобетонного покрытия с восстановлением поперечных и продольных уклонов, ремонт и очистка системы водоотвода и водоотводных труб, восстановлены обочины и кюветы, выполнена очистка обвалов и осыпей, оборка неустойчивых скальных массивов верховых откосов.

Также выполнен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В том числе установлены металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесена горизонтальная разметка.