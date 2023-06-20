В Карабудахкентском районе планируют перенести скотопрогонную трассу

По поручению руководителя Минимущества Дагестана Заура Эминова специалисты Минимущества выехали в район для осмотра земельных участков, которые предложил муниципалитет для равноценного обмена гострассы скотопрогона.

Сотрудниками была проведена инвентаризация участков и установлен маршрут перегона скота. Все данные будут представлены в Правительство РД для принятия окончательного решения.

По результатам выезда будет составлена дорожная карта с указанием мероприятий, направленных на равноценный обмен.

Ожидается, что этот обмен будет способствовать развитию скотоводства в регионе и улучшению транспортной инфраструктуры.