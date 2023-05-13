В Карабудахкентском районе открыли памятную доску военнослужащему, погибшему в СВО

Сегодня, 13 мая, в Карабудахкентской гимназии прошло торжественное мероприятие, где открыли памятную доску военнослужащему Уллубию Сурхаеву, погибшему в зоне проведения СВО.

На мероприятии приняли участие глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, глава села Карабудахкент Магомедсолтан Гасанов, руководители организаций и учреждений, учителя и учащиеся гимназии, а также родители, родственники, друзья и близкие Уллубия Сурхаева.

Во время мероприятия ведущие и учащиеся гимназии рассказали биографию и короткий, но яркий жизненный путь нашего героя Уллубия Сурхаева. Они отметили, что он был примерным учеником, который любил и уважал своих друзей, односельчан и, конечно, Родину.

«Сегодня в гимназии с. Карабудахкент открывается памятная доска Уллубию Сурхаеву, который был выпускником этой гимназии. Я хочу попросить всех учащихся, особенно ребят, всегда помнить, что в этой гимназии учился Уллубий, который беззаветно любил Родину и защитил угнетённый народ Донбасса от неофашистов.

Родителей и семью погибшего воина Уллубия Сурхаева хочу заверить, что местные органы власти всегда будут поддерживать Вас морально и социально», — сказал руководитель муниципалитета Махмуд Амиралиев.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Карабудахкентского района Махмуду Амиралиеву и младшему брату Уллубия — Бийарслану.

Также в ходе мероприятия была открыта и «Парта героя», посвященная Уллубию Сурхаеву.