В Карабудахкентском районе открыли памятник Герою России Абдулмалику Магомедову

В селе Губден Карабудахкентского района открыли мемориальную доску Герою России Абдулмалику Магомедову. В доме, где жил Герой России Абдулмалик Закаригаевич Магомедов, открыли мемориальную доску, посвященную Герою.

Открыл памятную плиту глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев, начальник ОМВД России по Карабудахкентскому району Герею Герееву и дядя Героя Магомедэмин Магомедов.

Председатель совета ветеранов сотрудников органов внутренних дел района Нурмагомед Мурзаев рассказал о том, как они вместе защищали не только Губден, но и другие сёла от нападений бандгрупп.