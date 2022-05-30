В Карабудахкенте Союз женщин Дагестана организовал мероприятие

Мероприятие прошло в зале заседаний районной администрации, где прошел круглый стол на тему «Мир и согласие в семье — основа стабильности государства» «Кризис семьи: меры профилактики домашнего насилия» с участием Союза женщин Дагестана, Министерства по национальной политике и делам религий РД, Министерства образования и науки РД и Министерства труда и социального развития РД.

Отрыл и ввел круглый стол председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева. Она выступила с докладом «Крепкая семья – стабильное государство».

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев поприветствовал участников и гостей круглого стола и пожелал им плодотворного труда.

Выступившие министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, председатель комитета по образованию и науки НС РД Елена Павлюченко, заместитель министра и науки РД Аида Далгатова, начальник управления министерства труда и социального развития РД Захра Мурадова, руководитель центра «Гидаят» при Муфтияте РД Загра Исмаилова, председатель Совета девушек ДГПУ Айшат Хайбулаева, начальник управления образования Карабудахкентского района Тажли Хизриева, председатель Союза женщин Карабудахкентского района Гульжанат Темирова, также председатель Совета отцов Карабудахкентского района Багавутдин Самадов подчеркнули, что только социально и духовно благополучная семья является фундаментом стабильности государства.

Во время мероприятия к 90-летию народной поэтессы Дагестана Ф. Алиевой со своими композициями выступили хор имени А. Капланова, а также учащиеся школ и воспитанники ДОУ с. Карабудахкент.

В завершении мероприятия наградили активистов благодарностями от Союза женщин РД и приняли резолюцию.